Диплом по педагогике, 2-я глава

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диплом по педагогике, 2я глава

тема «Метод проектов как средство освоения временных отношений старшими дошкольниками»

Надо подкорректировать в главе 2.1, то, что выделено. И написать 2.2. результаты констатирующего эксперимента (количественный, качественный анализ (таблицы, гистограммы, корреляция)

14 лет назад
Shumeeva
Наталья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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