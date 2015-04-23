Курсовая работа по аудиту отчетность на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=18547&type=3 жду ставки, срок
Диплом - банковское дело
Тема: Депозитная политика коммерческого банка и пути ее совершенствования на примере банка УРАЛСИБ
Антиплагиат 70%
от 70 стр
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Дипломный проект по специальности - технология продукции общественного питания Тема + задание и план на диплом во вложенном файле Объем 50-60 стр. Оформление и требования к работе в методичке! Работа предполагает ...Закрыт10 лет назад
№ заказа 6468. Экономико-математическое моделирование Тип работы: ____Курсовая работа________ Тема:___Экономико-математическое моделирование Кол-во: ___________30-35стр_____________ Язык написания___рус. Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.Закрыт10 лет назад
Реферат на 13-18 страниц, все по ГОСТу.Закрыт10 лет назад
Необходимо решить одну небольшую задачу по линейной алгебре. Задание и пример решения во вложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Тема:Адаптация при переводе англоязычной детской литературы работа прилагается в эл. виде. обьем речи 2-3 стр на английском языке.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Заказ №6456 Диплом по геодезии Тип: дипломная работа Дисциплина: _________Геодезия___________ Тема: Геодезические работы при реконструкции магистрального нефтепровода Уникальность:_______ 70%________________ Язык написания______рус._ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой ...Закрыт10 лет назад
Заказ №6466 Написать практическую часть по предприятию Тип: практическая часть Работа по предприятию. Взять структуру предприятия и внести в неё изменения с целью: 1. Увеличения эффективности. 2. Экономии денежных средств. ...Закрыт10 лет назад
Курсовая работа Тема: Проблемы и возможные последствия развития торговых отношений России со странами Таможенного союза Дисциплина: Экономика не менее 25 страниц антиплагиат.ру от 85% Срок 26 апреля ...Закрыт10 лет назад
ВКР по международному праву Объем ВКР должен составлять 75–85 страниц (без учета иллюстраций и приложений) Уникальность 70% Оформление и структура работы строго по методичке! Выполнение и оплата по главам План ...Закрыт10 лет назад