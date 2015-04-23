Дипломный проект по специальности - технология продукции общественного

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Закрыт1 заявка65 просмотров

Дипломный проект по специальности - технология продукции общественного питания

Тема + задание и план на диплом во вложенном файле

Объем 50-60 стр.

Оформление и требования к работе в методичке!

Работа предполагает практическую часть - расчеты (в методичке все подробно расписано)

Выполнение и оплата по главам

1 глава на 28.04.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров