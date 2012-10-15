Диплом Философские аспекты делового общения

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Закрыт11 заявок135 просмотров

Здравствуйте. Я хотела бы узнать сколько будет стоить диплом на тему

"Философские аспекты делового общения". (у меня философский факультет, поэтому тема с философским уклоном, а основа деловое общение)

срок выполнения - 1 месяц. 50-60 стр. Напишите Вашу цену и срок.

13 лет назад
Mariya5
Мария 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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