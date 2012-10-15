Дипломная работа

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Закрыт3 заявки185 просмотров

диплом на русском языке, но примеры все должны быть на китайском с переводом. Тема работы "некоторые языковые,синтаксические и стилистические особенности газетного интервью на китайском языке".50 стр

13 лет назад
Superkursovik
Роман 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров