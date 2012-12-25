Дипломная работа - 1

Требуется написать дипломную работу

Темы в прикреплённом файле.

Те, которые зачёркнутые - не выбирать.

В заявке пишите стоимость, сроки и номера тем, которые сможете выполнить.

Если по какому-то предприятию, то регион Москва и Моск обл.