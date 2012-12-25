Дипломная работа - 1

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Завершен17 заявок201 просмотр

Требуется написать дипломную работу

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В заявке пишите стоимость, сроки и номера тем, которые сможете выполнить.

Если по какому-то предприятию, то регион Москва и Моск обл.

13 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$150
14 дней
Все ок, продолжаем сотрудничать!)

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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