Тема Управление риском и доходностью ОСАГО (на примере филиала ООО "Росгосстрах" в РБ) план нужен к 16 октября утром первая глава 20 октября по сделанному плану вторая глава и отчет ...
Курсовая - медиапланирование
Предмет, дисциплина: Медиапланирование в коммерческих структурах
Тема работы: Выявление целевых сегментов рынка и соответствие им рынка средств массовой информации.
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория
Объем работы: 20-25
Срок выполнения: до 5 дней
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