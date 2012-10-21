Курсовая - медиапланирование

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Завершен4 заявки88 просмотров

Предмет, дисциплина: Медиапланирование в коммерческих структурах

Тема работы: Выявление целевых сегментов рынка и соответствие им рынка средств массовой информации.

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 20-25

Срок выполнения: до 5 дней

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13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за хорошую работу!

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад