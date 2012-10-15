Магистерская по инвестиц.-инновационной структуре

Марина очень сильно меня подвела, т.к. кроме ее плана работы, за последующие 2 месяца я не получила от нее ни строчки, хотя была договоренность о регулярной высылке этапов и черновиков работы раз в неделю. Только сильная занятость и необходимость ухода за членом семьи заставили меня надеяться на лучшее, предлагать ей помощь материалами по теме, так долго терпеть, и ждать работу.. В результате я не имею ни признаков работы, ни срока на ее выполнение. Не могу не написать отрицательный отзыв, и не рекомендую сотрудничать с Мариной, чтобы никто не попал в подобную ситуацию.