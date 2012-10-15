Магистерская по инвестиц.-инновационной структуре

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки138 просмотров

Требуется качественное написание магистерской диссертации на тему: Формирование инвестиционно-инновационной инфраструктуры российской промышленности в условиях вступления в ВТО, объем 120 л., оригинальность 75%.

13 лет назад
Allenka
Елена 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$400
20 дней
Марина очень сильно меня подвела, т.к. кроме ее плана работы, за последующие 2 месяца я не получила от нее ни строчки, хотя была договоренность о регулярной высылке этапов и черновиков работы раз в неделю. Только сильная занятость и необходимость ухода за членом семьи заставили меня надеяться на лучшее, предлагать ей помощь материалами по теме, так долго терпеть, и ждать работу.. В результате я не имею ни признаков работы, ни срока на ее выполнение. Не могу не написать отрицательный отзыв, и не рекомендую сотрудничать с Мариной, чтобы никто не попал в подобную ситуацию.

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад