Реферат по истории педагогики

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Завершен7 заявок169 просмотров

реферат по истории педагогики на тему:

Paзвитиe интepeca к учeнию в тpyдax Я.А.Кoмeнского, Н.И.Новикoвa, К.Д.Ушинcкoгo.

Требования : никаких биографических данных,введение-актуальность,почему,целеполагание,важность темы,наполнение новым содержанием сейчас.

Основное-разные эпохи сравнивают,отличие,общее,какие изменения происходят..Заключение-ссылаясь на источники,сравниваем и подводим итог.

Объем не более 15 листов,1.5 интервал.

Тема,план,введение,основная часть,заключение,лит-ра

13 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

shiman-nastya
Анастасия 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
5 дней
Спасибо, Анастасия, за качественную работу!
Спасибо, Сергей. Заказ, оплата. Буду рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

shiman-nastya
Анастасия 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад