Курсовая пресс-службы 1

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Завершен4 заявки93 просмотра

Предмет, дисциплина: Современные пресс службы

Тема работы: Показатели эффективности деятельности пресс-служб

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 20-25

Срок выполнения: до 5 дней

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Жду предложений по цене.

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$30
5 дней
Спасибо за хорошую работу!
Спасибо Елене за очередной интересный проект! Все, как всегда, на высшем уровне!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад