Тема Управление риском и доходностью ОСАГО (на примере филиала ООО "Росгосстрах" в РБ) план нужен к 16 октября утром первая глава 20 октября по сделанному плану вторая глава и отчет ...
Курсовая - управление затратами
Тема:Ремонтный фонд. Образование и использование
Объем работы (стр):40стр
срок 20 октября
Введение (без №) – обоснование актуальности темы работы; цель, задачи курсовой работы; объект, предмет исследования; структура работы. (2-3 стр.).
Первая глава (1 название) - должна носить теоретический характер, т.е. содержать обоснование, структуризацию проблемы, литературный обзор по проблеме (10-15 стр.).
Вторая глава (2 название) – может носить 1) аналитический или 2) методический характер. В первом случае: анализ развития явления или процесса и выводы о структуре, динамике, проблемах и т.д. Во втором случае: анализ методический базы решения какой-либо задачи и выбор наиболее приемлемой методики (10-15 стр.).
Третья глава (3 название) - может носить 1) рекомендательный: 2) прогностический; 3) апробационный характер. В первом случае: даются рекомендации по управлению явлением или процессом для конкретного объекта исследования. Во втором случае: рассматриваются перспективы развития явления или процесса. В третьем случае: апробируется методика, обоснованная ранее во 2 главе, и делаются выводы о сфере ее применения и интерпретации результатов (10-15 стр.).
Заключение (без№) – общие выводы по всей работе (2-3 стр.).
Список использованы источников (без №) - перечень использованных литературных источников. В тексте работы обязательно должны делаться ссылки на использованный источник (либо в тексте, либо низу страницы).
Приложения (без №) – дополнительные, первичные, справочные и т.д. материалы.
Главы работы могут быть разделены на параграфы: 1.1 (название); 1.2. (название) и т.д.
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