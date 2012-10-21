Курсовая - маркетинговые исследования

Предмет, дисциплина: Маркетинговые исследования в связях с общественностью

Тема работы: Виды эффективности, её показатели и маркетинговые методы исследований в кампаниях по связям с общественностью в коммерческом секторе

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 20-25

Срок выполнения: до 5 дней

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