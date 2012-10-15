Курсовая - психолого-педагогическая диагностика

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Тема курсовой работы: Исследлование детско-родительских отношений в многодетных семьях

1. Теоретические основы исследования детско-родительских отношений в многодетных семьях

1.1Многодетная семья как объект психолого-педагогической диагностики

1.2 Проблемы воспитания в многодетных семьях

1.3 Научно-практические подходы к диагностике детско-родительских отношений в многодетных семьях

2. Организация исследования детско-родительских отношений в многодетных семьях (руководитель сказал, что нужно описать примерно 2 методики)

2.1 задачи методы исследования детско-родительских отношений в многодетных семьях

2.2 Анализ и оценка результатов исследования детско-родиельских отношений в многодетных семьях.

на примере МОБУ СОШ № 26

оригинальность не менее 75%

срок 20 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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