Источники финансирования хозяйственной деятельности предприятия дорожного строительства 80-100 стр. срок 23 октября оригинальность не менее 75%
Дипломная работа - уголовное право
темаУголовно-правовая характеристика незаконного приобретения,передачи,сбыта,хранения,перевозки или ношения оружия,боеприпасов,взрывчатых веществ и взрывных устройств.(ст.222 УК РФ)
план нужен 17 октября
объем 60-100 стр
оригинальность не менее 75%
срок 15 ноября
Заявки фрилансеров
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