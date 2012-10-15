Дипломная работа - уголовное право

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Закрыт8 заявок143 просмотра

темаУголовно-правовая характеристика незаконного приобретения,передачи,сбыта,хранения,перевозки или ношения оружия,боеприпасов,взрывчатых веществ и взрывных устройств.(ст.222 УК РФ)

план нужен 17 октября

объем 60-100 стр

оригинальность не менее 75%

срок 15 ноября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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