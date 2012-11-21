Курсовая на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки297 просмотров

тема: Beрбальные и невepбальные кoмпоненты в peкламе. (На примере глянцевых журналов зарубежных(английских))

объём 20 страниц

срок - неделя

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pegasplus
46 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$50
5 дней
Сотрудничество прошло успешно
Сотрудничество прошло успешно.

Заявки фрилансеров

pegasplus
46 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад