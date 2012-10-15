Диплом - финансы и кредит

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Источники финансирования хозяйственной деятельности предприятия дорожного строительства

80-100 стр.

срок 23 октября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров