Курсовая ТГП

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Завершен3 заявки105 просмотров

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические,корпоративные и иные.

объем 30 стр

оригинальность не менее 75%

срок 20 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$40
5 дней
Все полностью устраивает, спасибо за работу.
С Анной всегда приятно сотрудничать, спасибо за интересные проекты и беспроблемную оплату!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад