Курсовая - управление операциями

тема: "Выбор операционной стратегии улучшения процессов".

в среднем 30-35 страниц

цель-развитие навыков самостоятельного исследования и составление аналитических текстов.

Основная часть по 10-15страниц на каждую главу, приложение до 10 страниц, библиограф. список использ.литературы(2-3 страницы).

Курсовая оформляется в соответствии с требованиями к публикации научных исследований.

писать на примере предприятия которая в приложении

срок 20 октября

оригинальность не менее 75%