Источники финансирования хозяйственной деятельности предприятия дорожного строительства 80-100 стр. срок 23 октября оригинальность не менее 75%
Диплом - менеджмент
Тема Совершенствование планирования деятельности организации (на примере ИП Габова А.А. - магазин "Гермес")
срок к 20 ноября
первая глава к 25 октября
оригинальность не менее 80%
Выбранный исполнитель
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