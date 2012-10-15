Страхование проф. отв-ти риэлторов и аудиторов

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Закрыт3 заявки100 просмотров

Курсовая по теме: Страхование профессиональной ответственности риэлторов и аудиторов

Объем работы: 25-30 страниц

Структура работы:

1. теория

2. прикладные аспекты на примере организации

3. три описательных примера применения темы на практике

4. четыре цифровых расчета по теме

5. зарубежный опыт применения

6. сравнительный анализ российского и зарубежного опыта (с таблицами и графиками).

Должны быть ссылки на каждой странице, по всей работе не менее 30 ссылок.

В заявке укажите, пожалуйста, срок и цену

13 лет назад
kozavr
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Был
12 лет назад
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