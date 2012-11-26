Дипломная работа по теме: Сравнительный анализ охраны авторских прав на произведения, размещаемые в сети Интернет

Объем работы: 70-80 страниц

Детали: Диплом по России и еще одной стране, которую надо выбрать (желательно сообщить страну уже в заявке), по которой реально найти подобную информацию - США, Германия, Франция и т.п.