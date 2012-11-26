Сравнительный анализ охраны авторских прав

$250
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Завершен6 заявок153 просмотра

Дипломная работа по теме: Сравнительный анализ охраны авторских прав на произведения, размещаемые в сети Интернет

Объем работы: 70-80 страниц

Детали: Диплом по России и еще одной стране, которую надо выбрать (желательно сообщить страну уже в заявке), по которой реально найти подобную информацию - США, Германия, Франция и т.п.

13 лет назад
kozavr
49 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
67 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$200
10 дней
Всегда приятно работать с профессионалом :)
Спасибо Вам, Александр, за четкое задание, чуткое ведение проекта и своевременную оплату.

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altklug777
Елена 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад