Источники финансирования хозяйственной деятельности предприятия дорожного строительства 80-100 стр. срок 23 октября оригинальность не менее 75%
Дипломная работа по менеджменту
тема дипломной работы: П0вышение эффективн0сти управления затратами на предприятии( Ha примере)
методичку прикрепил
Пишите стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется написать дипломную работу Темы в прикреплённом файле. Те, которые зачёркнутые - не выбирать. В заявке пишите стоимость, сроки и номера тем, которые сможете выполнить. Если по какому-то предприятию, ...Завершен13 лет назад
Тема Совершенствование планирования деятельности организации (на примере ИП Габова А.А. - магазин "Гермес") срок к 20 ноября первая глава к 25 октября оригинальность не менее 80%Завершен13 лет назад
темаУголовно-правовая характеристика незаконного приобретения,передачи,сбыта,хранения,перевозки или ношения оружия,боеприпасов,взрывчатых веществ и взрывных устройств.(ст.222 УК РФ) план нужен 17 октября объем 60-100 стр оригинальность не менее 75% ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт13 лет назад
Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические,корпоративные и иные. объем 30 стр оригинальность не менее 75% срок 20 октябряЗавершен13 лет назад
тема: "Выбор операционной стратегии улучшения процессов". в среднем 30-35 страниц цель-развитие навыков самостоятельного исследования и составление аналитических текстов. Основная часть по 10-15страниц на каждую главу, приложение до 10 страниц, библиограф. список использ.литературы(2-3 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
тема: Beрбальные и невepбальные кoмпоненты в peкламе. (На примере глянцевых журналов зарубежных(английских)) объём 20 страниц срок - неделяЗавершен13 лет назад
Предмет, дисциплина: Маркетинговые исследования в связях с общественностью Тема работы: Виды эффективности, её показатели и маркетинговые методы исследований в кампаниях по связям с общественностью в коммерческом секторе Тип работы: ...Завершен13 лет назад
Тема курсовой работы: Исследлование детско-родительских отношений в многодетных семьях 1. Теоретические основы исследования детско-родительских отношений в многодетных семьях 1.1Многодетная семья как объект психолого-педагогической диагностики 1.2 Проблемы воспитания в многодетных семьях 1.3 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Предмет, дисциплина: Медиапланирование в коммерческих структурах Тема работы: Выявление целевых сегментов рынка и соответствие им рынка средств массовой информации. Тип работы: Курсовая Содержание: Теория ...Завершен13 лет назад