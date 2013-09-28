Диплом. Информационная безопасность

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок147 просмотров
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тема: риск-анализ атак на социальные информационные ресурсы

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10 лет назад
mixailjob
Михаил 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва