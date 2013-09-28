Дипломная работа. Дисциплина: Рисунок

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки132 просмотра
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На тему: "Времена года. Пастель"

Художественно-графичесский факультет.

Дисциплина - рисунок. Объем не менее 150 страниц чистой теории (без иллюстраций, списка литературы и тд)

Уточнения прикреплены. Материала пока нет.

Чем выше процент уникальности, тем лучше

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10 лет назад
mixailjob
Михаил 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва