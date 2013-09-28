Дипломная работа. Дисциплина: Рисунок

Нужен человек с отличной грамотностью и умением прекрасно оформлять учебные работы. Надо оформлять ровно, красиво. (по требованиям) и исправлять ошибки в дипломах и курсовых. Проверять: оформление, содержание, плагиат, объем на соответствие изначальным требованиям. по инструкции. + оценка качества(соответствие содержания плану.по возможности). Исправлять: неверное ...