Нужен человек с отличной грамотностью и умением прекрасно оформлять учебные работы.

Надо оформлять ровно, красиво. (по требованиям) и исправлять ошибки в дипломах и курсовых.

Проверять:

оформление,

содержание,

плагиат,

объем на соответствие изначальным требованиям.

по инструкции.

+ оценка качества(соответствие содержания плану.по возможности).

Исправлять:

неверное оформление,

ошибки русского языка.

и отвечать результатом проверки, исправленным файлом и отчетом.

здесь указывайте желаемую стоимость проверки одной работы(диплом на 70-80 стр, курсовая на 30-35 стр).