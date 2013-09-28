Pa3pa6oткa Mepoпpиятий пo oкa3aнию cпoнcopcкoй пoMoщи нaceлeнию спец-ть ГМУ 80 страниц план на утв-е в теч суток далее преддиплом(35 стр, использовать во 2 главе по максимуму) сдавать по главам 2 мес стоимость?
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Нужен человек с отличной грамотностью и умением прекрасно оформлять учебные работы.
Надо оформлять ровно, красиво. (по требованиям) и исправлять ошибки в дипломах и курсовых.
Проверять:
оформление,
содержание,
плагиат,
объем на соответствие изначальным требованиям.
по инструкции.
+ оценка качества(соответствие содержания плану.по возможности).
Исправлять:
неверное оформление,
ошибки русского языка.
и отвечать результатом проверки, исправленным файлом и отчетом.
здесь указывайте желаемую стоимость проверки одной работы(диплом на 70-80 стр, курсовая на 30-35 стр).
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