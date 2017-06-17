Диплом логистика исправить

$83
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно исправить диплом.

Прилагаем сам диплом и замечания.

Цена 5000р.

Интересует срок

6 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад