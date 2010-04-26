Диплом "Мировая экономика"

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Завершен5 заявок192 просмотра

Тема: Международный рынок еврооблигаций. Зарубежный опыт и российская практика.

Срок: 3 недели

Антиплагиат: 85%

Объем: 80листов

Методичку и план вышлю позже.

P.S.: без указания стоимости предложения не рассматриваю

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$120
20 дней
Очередной проект от Раисы. спасибо!

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад