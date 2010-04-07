Научная статья по аутсорсингу

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Завершен10 заявок239 просмотров

Использование атсорсинга, как способ повышения эффектиности малого бизнеса. В статье нужно выделить сущность аутсосинга, основные виды аутсорсинга распостраненные в россии, основные плюсы и минусы аутсорсинга по сравнению с традиционными видами найма персонала. Объем 3-4 странцы 12 шрифтом.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$60
7 дней
Марина справилась с поставленой задачей, даже раньше оговоренного срока написав научную статью. Также Марина быстро подкорректировала в статье некоторые места, которые мне не очень понравились. В итоге вышла отличная статья!!!!!
С Александром приятно иметь дело. Задание чёткое, всегда на связи, с оплатой никаких проблем. Рекомендую!

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marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад