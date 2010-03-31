Необходимо написать или найти курсовую работу

тема курсовой:

Особенности социально – педагогической деятельности по формированию психологической устойчивости в юношеском возрасте ( Курсовая 40 -50 стр.) .

Если у кого то есть данная курсовая в наличии готов выкупить

Искал в интернете не нашёл

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