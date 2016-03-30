Диплом на тему : Правовая охрана товарных знаков в зарубежных странах.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки88 просмотров

Специальность - Патентовед

Объём 60-70 стр

Методички нет, оформление по ГОСТу

Требуется планОригинальность - 80%

Срок сдачи 30.03.16

9 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров