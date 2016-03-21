специальность техник программист нужно сделать в программе Borland Delphi7 программу кинотеатра по оформлению все по стандаоту, описание всего ода работы
Решить две задачи
1 задача.Нужно решить Венгерским методом.Метод Куна.
2 задача.Что называется сетевая модель управления
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