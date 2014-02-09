Диплом по персоналу

$200
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Завершен2 заявки134 просмотра

тема и план работы во вложении

объем не менее 80 страниц+приложения

АП 80%

глава 2 18-19.12

глава 1 24.12

вся работа 26-27.12

исправления до 15.01

выводы после каждой главы на 1 страницу

диплом с докладом и РМ = 6000 рублей

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
24 дня
Григорий отличный автор, знающий свое дело, очень приятно работать с профессионалами.
Уровень организаторских способностей и понимания необходимости совместных усилий для достижения положительного эффекта у данного заказчика на высоте. Спасибо Вам. С Вами всегда просто, надёжно и эффектно работать

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад