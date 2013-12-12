Курсовая, организация и оплата труда

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Закрыт1 заявка99 просмотров

Вид работы: Курсовая работа

Тип работы: Теория + практика

Предмет или специализация: Экономика Организации

Тема: Системы организации оплаты труда

Обьём: 10

8 вар-т

метода в приложении

срок-стоимость?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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