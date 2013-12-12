Предмет: Cпециальная педагогика (специальная психология). Тема: Коррекция изменения восприятия у дошкольников с расстройствами аутистического спектра Тип: курсовая с практической частью Объем: 30 листов Срок: 17.12.2013 Пожелания: Субъект - ...
Курсовая, организация и оплата труда
Вид работы: Курсовая работа
Тип работы: Теория + практика
Предмет или специализация: Экономика Организации
Тема: Системы организации оплаты труда
Обьём: 10
8 вар-т
метода в приложении
срок-стоимость?
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