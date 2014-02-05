Курсовая по педагогике/психологии

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Завершен2 заявки146 просмотров

Предмет: Cпециальная педагогика (специальная психология).

Тема: Коррекция изменения восприятия у дошкольников с расстройствами аутистического спектра

Тип: курсовая с практической частью

Объем: 30 листов

Срок: 17.12.2013

Пожелания:

Субъект - аутист.

1 глава. Анализ литературы.

2.глава. Описание методик которые можно использовать.

3 глава. Методы коррекции нарушений,которые были выявлены. (только описание!!!)

11 лет назад
berqt
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Pobeda1287
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Спасибо за работу!
Благодарю за интересную работу и приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад