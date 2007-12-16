Диплом по программированию

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Тема: "Математическое моделирование процесса функционирования Автоматизированных Транспортно-Накопительных Систем в среде Simulink"

Факультет: САПР

от 50 до 150 стр.

В качестве приложения должен быть предоставлен программный код (самое главное!).

Материалы см. в прилагаемом файле.

16 лет назад
srgg
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад