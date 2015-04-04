Диплом по теме: методы обеспечения финансовой устойчивости

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Закрыт4 заявки79 просмотров

Диплом по теме: методы обеспечения финансовой устойчивости на предприятии в условиях экономической нестабильности.

Бакалаврская работа, примерный объем 70 страниц, плагиат. 3 части. Теория, практика на примере предприятия, разработка методов обеспечения финансовой устойчивости. Цену предлагайте

10 лет назад
LELIKS93
Ольга 
34 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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