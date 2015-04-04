Дипломная по автомобилям

курсовая сестренское дело.Сестренский процесс при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта.в течении недели. 25-40 стр.в работе должна быть сестренская карта,её я вам прислала,также в работе должен иметься диск с презентацией,картинки с презентации должны быть использованы в ...