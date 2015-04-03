Дипломная по истории

Факультет истории.тема дипломной: "Традиционная культура коми-пермяков в прошлом и настоящем. (на примере села Большая Коча Кочевского района)". должен быть педагогический аспект как используется в образовательном пространстве, в воспитательной деятельности. В главе 1 История и традиционная культура коми-пермяков в селе Б. Коча - этнологический (духовная культура) Глава 2. Современные формы бытования традиционной культуры коми-пермяков в с. Б. Коча (этнологический компонент в образовании, ансамбли, что сохранилось, а что нет). Приложение - фотографии. список источников н-р публикации в газетах, личное наблюдение, общение с односельчанами... и литература..

Антиплагиат 80, методички нет,60 стр, сроки до 30 апреля