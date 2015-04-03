Доработка диплома по рекламе гостиницы

есть дипломная работа по продвижению гостиничного бизнеса.

В тексте преподаватель отметил замечания на уровне "надо сначала рынок проанализировать а потом уже к гостиницам переходить"

т.е. доработки нужны, не то чтобы огромные, но существенные.

Саму дипломную с замечаниями пришлю исполнителю

срок 6-7 дней