Доработка диплома по рекламе гостиницы

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есть дипломная работа по продвижению гостиничного бизнеса.

В тексте преподаватель отметил замечания на уровне "надо сначала рынок проанализировать а потом уже к гостиницам переходить"

т.е. доработки нужны, не то чтобы огромные, но существенные.

Саму дипломную с замечаниями пришлю исполнителю

срок 6-7 дней

10 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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