Диплом: управление качеством.

$105
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Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: совершенствование деятельности мелкооптового предприятия поставщика учебников и методической литературы.

Объем: 85–90 стр.

Уникальность от 70% по антиплагиату.

От клиента:

1часть теоретические положения в области предоставления услуг, 2часть анализ деятельности мелкооптового поставщика учебников и методической литературы за2года,объем поставок, поставщики, издательства. наглядные графики,гистограммы и т.д 3часть предложения по улучшению деятельности предприятия после предложений просчитать насколько предложения эффективны.

Данные взять свои. Не смогу предоставить данные.

Цена 6000р

Срок 10 -12 дней.

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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