Курсовая Психология

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Закрыт1 заявка58 просмотров

курсовая Психология. Познавательная рефлексия как универсальное учебное действие в младшем школьном возрасте. 5-6 дней. 25 страниц..требования есть.теория+практика. .проверка на антиплагиат, 60-70 %

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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