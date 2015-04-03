Дипломная по педагогике.Социальная работа.

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Закрыт1 заявка87 просмотров

Дипломная по педагогике.Социальная работа. Тема "Система управления персоналом организаций системы социального обслуживания населения по опыту деятельности ГБУ ЦСО Троицкий " Срок до конца апреля.Есть метода.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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