Дипломная по педагогике.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка78 просмотров

дипломная по педагогике. 80 стр и приложения.тема Формирование технологической компетентности у детей старшего дошкольного возраста,методички нет.нужен план на утверждение. План на утверждение.Антиплагиат 75.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров