Факультет истории.тема дипломной: "Традиционная культура коми-пермяков в прошлом и настоящем. (на примере села Большая Коча Кочевского района)". должен быть педагогический аспект как используется в образовательном пространстве, в воспитательной деятельности. В главе 1 История и традиционная ...
Диплом менеджмент
14 дней
АП 85%
80 страниц.
Подробное задание во вложении
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