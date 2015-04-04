Курсовая по педагогике

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Закрыт2 заявки90 просмотров

курсовая.Развитие стратегии конструктивного разрешения межличностных конфликтов у студентов вуза

25-28 стр.Антиплагиат 50. есть метода.срок горит

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
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11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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