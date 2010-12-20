Диплом, туризм

$250
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Закрыт9 заявок165 просмотров

Тема: организация и работа туристической фирмы

Дисциплина: менеджмент организации

Специализация: туристический бизнес

срок 30 дней

возможны вариации по теме

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров