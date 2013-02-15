Диплом - Защита информации

Механизм внесения удобрений при посеве сахарной свеклы с разработкой туковысевающего аппарата сеялки ССТ-12В Суперфосфат 500 кг/га, S=300га Согласно методички + 3 чертежа к работе
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Совершенствование системы удалённого доступа Администрации ----------- района.
1.Состояние на текущий момент времени. Технологии которые используются сейчас.
Описать то какие решения используются на местах в данный момент времени. Эффективны ли они. В чем их сложности. Размер главы 12 страниц.
2.Принципи описания передовых технических решений.
Описать принцип работы крипто шлюза, о том как с его помощью создается виртуальная сеть. Какие технологии используются. Как они помогут усовершенствовать удаленный доступ. Размер 12-14 страниц.
3.Конкретная реализация криптошлюза.
Выбор конкретного технического решения. Описание необходимых вещей для его построения. Для построения защищенной сети VPN. Размер до 18 страниц.
4.Модель нарушителя.
Размер 10-12 страниц.
5.Экономическое обоснование.
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