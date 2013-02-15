Диплом - Защита информации

Антиплагиат

в целом диплом должен выглядеть так

Совершенствование системы удалённого доступа Администрации ----------- района.

1.Состояние на текущий момент времени. Технологии которые используются сейчас.

Описать то какие решения используются на местах в данный момент времени. Эффективны ли они. В чем их сложности. Размер главы 12 страниц.

2.Принципи описания передовых технических решений.

Описать принцип работы крипто шлюза, о том как с его помощью создается виртуальная сеть. Какие технологии используются. Как они помогут усовершенствовать удаленный доступ. Размер 12-14 страниц.

3.Конкретная реализация криптошлюза.

Выбор конкретного технического решения. Описание необходимых вещей для его построения. Для построения защищенной сети VPN. Размер до 18 страниц.

4.Модель нарушителя.

Размер 10-12 страниц.

5.Экономическое обоснование.