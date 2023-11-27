Дипломна робота по біології

Потрібен автор Курсовий проект з дисципліни Устаткування в галузі на тему "Котел паровий продуктивністю 1100 кг/год" Потрібне також креслення формату А1 окремим файлом 50 сторінок Унікальність: 70% Строки: 8.12
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Дипломна робота
Предмет біологія
Тема: "Спостереження за фізичними та фізіологічними змінами розвитку учнів 5-11 класів (9-17 років)"
50-60 сторінок
Унікальність: 80%
Зібрані дані для дослідження (відомості учнів, заміри ваги та зросту, Тиск в спокійному стані та при повітряній тривозі, ЧСС)
Строки: 7.12
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