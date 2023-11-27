Дипломна робота по біології

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Дипломна робота

Предмет біологія

Тема: "Спостереження за фізичними та фізіологічними змінами розвитку учнів 5-11 класів (9-17 років)"

50-60 сторінок

Унікальність: 80%

Зібрані дані для дослідження (відомості учнів, заміри ваги та зросту, Тиск в спокійному стані та при повітряній тривозі, ЧСС)

Строки: 7.12

19 дней назад
Lamber_Lab
Валентин 
26 летУкраина
месяц в сервисе
Был
19 дней назад