Дипломная работа по бухучету

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Закрыт1 заявка82 просмотра

Тема: Бух-учет в субъе-ктах ма-лого пред-принимательства

Необходима 2 глава (план главы во вложении)

Объем: 40 страниц

Антиплагиат практической части от 80%

10 лет назад
sessium
Иванов 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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