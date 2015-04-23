Написать эссе на заданную тему

Нужно написать эссе-реферат на тему "организм человека как система".

В начале - титульный лист, в середине эссе, в конце - список литературы.

В эссе нужно описать элементы системы; с точки зрения теории системы описать систему используя схему (схему рисовать не нужно, можно просто из интернета любую картинку-схему организма человека взять); и то как элементы системы друг с другом взаимодействуют.

Можно рерайтить, если что-то подобное найдете в интернете, но уникальность нужна, потому что будут проверять на уникальность. Объём - 2-3 странички, лучше 2.

Сделать нужно до завтрашнего дня до 15:00.